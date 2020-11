Walczył z ALS i pomagał innym. Nie żyje Patrick Quinn, współtwórca Ice Bucket Challenge

"Zawsze będziemy go pamiętać za inspirację i odwagę w jego niestrudzonej walce z ALS" - napisali przyjaciele Quinna na jego oficjalnej stronie na Facebooku.

Biorący udział w Ice Bucket Challenge ludzie na całym świecie publikowali filmy i zdjęcia, na których byli oblewani wiadrami lodowatej wody, i rzucali wyzwanie innym, by zrobili to samo. Zachęcali też do wpłacania darowizn na badania nad ALS. Wyzwanie przyciągnęło znanych uczestników, takich jak były prezydent George W. Bush, Oprah Winfrey, Lady Gaga i prezydent Donald Trump.