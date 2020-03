Pacjenci z COVID-19 transportowani superszybkim "medycznym TGV". "Pierwsza taka operacja w Europie"

Sytuacja epidemiczna na wschodzie Francji jest dramatyczna. Szpitalom zaczyna brakować miejsc, by przyjmować kolejnych zakażonych koronawirusem. By odciążyć tamtejsze placówki medyczne, rozpoczęto ewakuację pacjentów wymagających intensywnej terapii do innych części kraju. Wykorzystano w tym celu superszybki pociąg TGV, który został przerobiony na mobilny szpital.

Francja jest jednym z państw najbardziej dotkniętych COVID-19. Do tej pory odnotowano tam ponad 25 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, ponad 1300 zainfekowanych zmarło. Najgorzej sytuacja wygląda na wschodzie kraju, m.in. w regionie Grand Est, obejmującym Alzację, Lotaryngię oraz Szampanię-Ardeny. Liczba pacjentów z SARS-CoV-2 wymagających intensywnej terapii, wzrosła tam od środy do czwartku z 56 do 651. Epidemia pochłonęła w regionie w tym czasie ponad 500 ofiar śmiertelnych.

Google Maps

Miejscowe szpitale są przepełnione po brzegi, na oddziałach intensywnej terapii zaczyna brakować łóżek i sprzętu dla najbardziej potrzebujących.

W związku z trudną sytuacją francuskie władze zdecydowały się na ewakuację pacjentów w ciężkim stanie do innych części kraju, mniej dotkniętych epidemią. W tym celu wykorzystano superszybki pociąg francuskich kolei TGV, który został przerobiony na mobilny szpital.

- To pierwsza taka operacja w Europie - oświadczył minister zdrowia Olivier Verana.

We Francji pociągiem TGV transportują pacjentów z koronawirusem Jerome Groisard/Ministere de l'Interieur/ABACA/PAP

Szpital na szynach

W czwartek o godzinie 11.00 ze stacji w Strasburgu, stolicy regionu Grand Est, ruszył specjalnie przygotowany “medyczny TGV”, przewożący 20 pacjentów z COVID-19. Towarzyszył im liczący 50 osób personel medyczny. Każdy wagon został wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Większość zakażonych ma trafić do szpitali w Kraju Loary na północnym zachodzie Francji, regionie najmniej dotkniętym pandemią. Działające tam placówki medyczne wyposażyły się w dodatkowe 300 łóżek do intensywnej terapii i mają ich obecnie 500. Ponieważ zajęto do tej pory niespełna 80 z nich, władze szpitali zaproponowały przyjęcie pacjentów ze wschodu kraju. Jean-Jacques Coiplet, szef służby zdrowia w Kraju Loary, powiedział, że jest to przykład “wzorowej solidarności” z tymi regionami Francji, które najbardziej potrzebują pomocy.

Jak podają francuskie media, takie transporty przy użyciu “medycznego TGV” mają odbywać się przez cały tydzień. Do tej pory ciężko chorzy pacjenci z COVID-19 byli przewożeni do szpitali we Francji i za granicą helikopterami wojskowymi lub samolotami.

Po zamachach terrorystycznych we Francji jesienią 2015 roku francuskie koleje państwowe SNCF, do których należy TGV, wprowadziły możliwość przekształcenia pociągów pasażerskich w “pociągi medyczne” tak, by były one zdolne m.in. przewozić rannych. Teraz teoria jest wprowadzana w życie.

“Jesteśmy na wojnie, i to na jej początku”

W środę prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził miasto Miluza w regionie Grand Est, gdzie spotkał się z personelem szpitala, z którego wojsko ewakuuje pacjentów w ciężkim stanie.

- Jesteśmy na wojnie, i to na jej początku – oświadczył prezydent, przemawiając na tle szpitala polowego w najbardziej dotkniętym epidemią regionie Francji. - Naszą obsesją powinna być teraz jedność – powiedział.

Macron rozmawiał z lekarzami i ratownikami medycznymi. “Prezydent pragnie złożyć hołd personelowi pielęgniarskiemu i okazać solidarność z regionem Grand Est” – poinformował w komunikacie Pałac Elizejski.

Grand Est stoi w obliczu krytycznej sytuacji zdrowotnej, o czym świadczy bezprecedensowa decyzja o ewakuacji 20 pacjentów na pokładzie pociągu wysokich prędkości TGV. 30 pacjentów z regionu przyjęły już szpitale w Niemczech i Szwajcarii. - To jest prawdziwa Europa, prawdziwa solidarność – zaznaczył Macron, dziękując krajom sąsiedzkim za pomoc medyczną.

Prezydent spotkał się z przedstawicielami władz Miluzy, lokalnym personelem medycznym oraz wojskowymi wspierającymi lokalne oddziały reanimacji. W Grand Est zmarło dotąd trzech lekarzy zarażonych koronawirusem. Prezydent Macron złożył im hołd, dziękując rodzinom za poświecenie.

momo/rzw

Źródło: Telegraph, France24, Le Figaro, PAP