Wypalał w lesie kable, nagrała go fotopułapka.

Do zdarzenia doszło we wtorek (6 września). Patrolujący miasto strażnicy, w okolicach jednego z lasów zauważyli dym i poczuli nieprzyjemny zapach. - Rozpoczęli poszukiwania miejsca gdzie mogło się palić i je znaleźli - opowiada Tomasz Makrocki, komendant straży miejskiej w Pabianicach. Dodaje, że funkcjonariusze na miejscu stwierdzili, że ktoś nie tak dawno wypalał tam kable. - Na drugi dzień założono tam fotopułapkę. Jak się okazało, kable wypalał mężczyzna, który mieszka nieopodal. On sobie to zapalał i szedł do domu - relacjonuje szef pabianickich strażników.