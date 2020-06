Mieszkanie, akcje, oszczędności. Mamy oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy 

W 2019 r. Andrzej Duda otrzymał jako prezydent wynagrodzenie w wysokości 243 tys. złotych. Prezydent ma też do spłacenia 497 tys. zł kredytu hipotecznego. Jest również właścicielem dwóch polis w trzecim filarze na kwotę 60 oraz 28 tys. złotych. Prezydent wpisał do oświadczenia również kartę kredytową z limitem 20 tys. złotych.

Nieruchomości Andrzeja Dudy to 79-metrowe mieszkanie spółdzielcze własnościowe w Krakowie, działka o powierzchni 325 m kw. oraz lokal mieszkalny o powierzchni 132 m kw. z garażem o powierzchni 19 m kw. To apartament w trzymieszkaniowym budynku na północy Krakowa, na granicy z Zielonkami. Prezydent z żoną kupili go w grudniu 2018 r. To na to mieszkanie prezydent wziął 497 tysięcy zł kredytu hipotecznego.