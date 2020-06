Sekretarz obrony USA: Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO

"Obecność militarna USA w Europie jest ważna dla Europy"

Jak dodał, ważne jest, aby kryzys zdrowotny nie przekształcił się w kryzys dotyczący bezpieczeństwa. - Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa, z którymi mieliśmy do czynienia przed pandemią, nie zniknęły. Pracujemy razem nad zrównoważoną odpowiedzią na rosyjskie nowe pociski, które są niebezpieczne i destabilizujące. Cieszymy się z rozmów między USA a Rosją, jeśli chodzi o kontrole zbrojeń, i zgadzamy się co do tego, że jako wschodząca globalna potęga Chiny muszą być częścią globalnej kontroli zbrojeń - powiedział.