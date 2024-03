"Film o lalce" z "ukrytym przesłaniem"

Główna korespondentka stacji CNN do spraw rozrywki podkreśliła, że w "Barbie" jest wiele przesłań dotyczących feminizmu i mizoginizmu. - Dlatego też to obraz pełen różu, ale ma ukryte przesłania - stwierdziła.

Według niej możemy o tym filmie mówić jak o nowym otwarciu w Hollywood . - Filmy, które w ostatnich 10 latach odnosiły sukcesy to franczyzy dotyczące superbohaterów i nagle pojawia się "Barbie" jako najważniejszy film 2023 roku, który zarobił 1,4 miliarda dolarów. Myślę, że nikt nie mógł przewidzieć, że film o lalce odniesie sukces i zarobi ponad miliard dolarów. To na pewno otworzyło nowy rozdział, który pokazuje, że inny rodzaj opowiadania historii z perspektywy kobiet może odnieść sukces - powiedziała Wagmeister.

"Z czegoś, co miało być ostrzeżeniem dla ludzkości, ten film stał się bardzo bieżący"

Zwrócił uwagę, że filmów o Holokaustie powstało bardzo wiele. - Nawet spotykałem się z takimi opiniami: po co kolejny film o Holokaustie? Tylko, że wtedy jeszcze był to czas, kiedy nie było tej sytuacji na świecie, jaką mamy w tej chwili - zaznaczył Rainski.

- Tak się akurat złożyło, że myśmy tego nie przewidzieli, że chwilę po ukończeniu zdjęć Putin wjechał na Ukrainę, a chwilę przed premierą w Nowym Jorku stało się to, co się stało w Izraelu, a w konsekwencji w Gazie - powiedział producent. Jak mówił, "z czegoś, co miało być ostrzeżeniem dla ludzkości, ten film stał się bardzo bieżący, wręcz komentujący to, co się dzieje". - I to było zupełnie niespodziewane - dodał.