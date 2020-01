Przekroczyła dozwoloną prędkość, bo jechała z chorym dzieckiem. Policjanci pilotowali ich do szpitala

Kobieta jechała ulicami Olsztyna o ponad 30 kilometrów na godzinę za szybko. Zatrzymali ją policjanci. Zdenerwowana i przerażona tłumaczyła im, że stan zdrowia jej dziecka nagle się pogorszył i spieszy się do szpitala. Policyjny radiowóz pilotował ich do celu.

Cała sytuacja rozegrała się w niedzielę wieczorem na ulicy Towarowej w Olsztynie. Około godziny 19 policjanci z warmińsko-mazurskiej grupy SPEED prowadzili w tym miejscu statyczny pomiar prędkości. W pewnym momencie zauważyli szybko jadące audi. Samochód poruszał się z prędkością ponad 80 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu w tym miejscu do 50. Policjanci zatrzymali auto do kontroli.

Widząc płaczące dziecko oraz to, że jego stan może być poważny, policjanci zdecydowali o pilotowaniu kobiety ulicami Olsztyna do miejskiego szpitala dziecięcego. Polecili kobiecie, by za nimi jechała. Sami włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby zapewnić bezpieczny przejazd aż do szpitala, gdzie dziecku została udzielona pomoc.