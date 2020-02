Od poniedziałku dwie odsłony "Rozmowy Piaseckiego". Zajrzymy za kulisy walki o prezydenturę

"Rozmowa Piaseckiego. Kampania 2020" to pierwszy z uruchamianych specjalnych programów w tegorocznej kampanii prezydenckiej. Zajrzymy w nim za kulisy walki o prezydenturę, odkryjemy kampanijne tajemnice, pokażemy słabe i silne strony kandydatów. W tej odsłonie "Rozmowy Piaseckiego" do studia zapraszani będą sztabowcy, spin doktorzy, analitycy tej i poprzednich kampanii wyborczych. Konrad Piasecki poszuka razem z nimi reguł rządzących kampaniami prezydenckimi i spróbuje odpowiedzieć na pytanie, co będzie kluczem do zwycięstwa w maju 2020 roku.