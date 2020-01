Prezydent powołał nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 roku, prezydent powołuje nową Państwową Komisję Wyborczą w ciągu 100 dni od dnia przeprowadzenia wyborów do Sejmu.

Prezydent: to jest bardzo ważna misja

W poniedziałek, w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podziękował za przyjęcie nominacji i mówił, że bycie członkiem PKW "to jest bardzo ważna misja". - Państwowa Komisja Wyborcza jest jednym z podstawowych elementów gwarancyjnych funkcjonowanie demokracji, w tym jej sztandarowym wymiarze, jakim są wybory - dodał.

Przekonywał, że PKW "de facto gwarantuje wszystkie prawa wyborcze w znaczeniu ich rzeczywistego funkcjonowania, dba o to, by wybory odbyły się tak, jak należy". - Przede wszystkim przeprowadza proces głosowania i pilnuje tego, aby jego wynik jak najszybciej i w jak najrzetelniejszy sposób został ustalony i dotarł do opinii publicznej - kontynuował.