Jarosław Gowin wraca do rządu. "To jest tak, jakby napluto komuś w twarz, i PiS zrobiło to Solidarności"

Jeżeli PiS chce otwartego konfliktu ze związkiem zawodowym Solidarność, to powiem tak: zrobił ku temu wielki krok - ocenił szef Solidarności Piotr Duda. To komentarz do nominacji Jarosława Gowina na ministra rozwoju, pracy i technologii.

Szef Solidarności: PiS przygotowało nam "wspaniały prezent"

Piotr Duda mówił dalej, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 i 2019 roku "tylko dlatego, że szło z postulatami pracowniczymi, czyli przygotowanymi przez związek zawodowy Solidarność". Wymienił tu kwestie wieku emerytalnego i tak zwanych umów śmieciowych. - Dzisiaj ten, który w Platformie działał i dołożył się do tych umów śmieciowych, dołożył rękę do podwyższenia wieku emerytalnego, jemu oddaje się tę pracę. Powiem po związkowemu: to jest tak, jakby napluto komuś w twarz, i Prawo i Sprawiedliwość zrobiło to Solidarności - ocenił Duda. - Jeżeli PiS chce iść w tym kierunku i chce otwartego konfliktu ze związkiem zawodowym Solidarność, to powiem tak: zrobiło ku temu wielki krok - dodał.