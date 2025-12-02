Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Świat filmu żegna 11-letniego aktora. "Iskierka dobrej energii"

Nikodem Marecki
Nikodem Marecki
Źródło: Pawel Wodzynski/East News
Jedenastoletniego aktora Nikodema Mareckiego, który zginął w tragicznym wypadku, żegnają osoby, które spotkały go na planie filmowym. "Nikodem był wspaniały" - napisała Małgorzata Kożuchowska, która w filmie "Zołza" zagrała jego mamę. Ekipa "Szpitala Św. Anny" opisała chłopca jako "iskierkę dobrej energii".

Nikodem Marecki był młodym, zdolnym aktorem. Jego pierwsze role to gościnny występ w serialu "Zakochani po uszy" w 2021 roku, gdzie zagrał dziecko Soni i Tymona oraz w produkcji "Erynie" z 2022 roku, w którym pojawił się jako Zygmuś Pytka. Później przyszły poważniejsze, nie tylko gościnne występy, między innymi rola syna Małgorzaty Kożuchowskiej w "Zołzie" z 2022 roku czy brata Bronki w "Białej odwadze" dwa lata później.

11-latek zginął 27 listopada w wyniku wypadku samochodowego. Tragiczna śmierć chłopca poruszyła Polskę, również świat filmu. Wiele osób poznało Nikodema osobiście.

Reżyser filmu "Biała odwaga", Marcin Koszałka, napisał na Instagramie: "Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w 'Białej odwadze' brata głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał… do zobaczenia".

Katarzyna Zawadzka zagrała z chłopcem w filmie "Biała Odwaga". "O Boże... Nie. Co za straszna wiadomość. Wyrazy współczucia" - napisała pod postem Koszałki. "Straszne. Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich" - to słowa Mai Ostaszewskiej.

Nikodem Marecki
Nikodem Marecki
Źródło: Pawel Wodzynski/East News

Chłopca pożegnała ekipa "Szpitala Św. Anny", emitowanego w TVN. Grał tam syna Katarzyny i Bartka, regularnie pojawiał się na planie. "Z niedowierzaniem i ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Nikodema Mareckiego. Zawsze radosny, uśmiechnięty, bardzo zdolny, iskierka dobrej energii na planie". Napisano, że wspaniale wcielił się w rolę Igora Hajduka. "Będzie nam go bardzo brakowało".

Gwiazdy żegnają Nikodema

Mamę chłopca w serialu i filmie "Zołza" zagrała Małgorzata Kożuchowska. We wzruszającym wpisie, zamieszczonym pod nekrologiem udostępnionym na Instagramie, pożegnała Nikodema. "Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny! Trudno uwierzyć w to, co się stało💔 serce pęka". Swój wpis zakończyła: "Nikodem był wspaniały".

Małgorzata Kożuchowska, Nikodem Marecki
Małgorzata Kożuchowska, Nikodem Marecki
Źródło: FOTON/PAP

Sandra Staniszewska-Herbich, znana z filmów "Ślub doskonały" czy "Mayday", również pożegnała młodego aktora. "Jestem zdruzgotana Państwa stratą - płacze mi serce i nie mogę uwierzyć że taki anioł… najpewniejszy chłopczyk na świecie poszedł do nieba". Dodała również, że "on nadal jest i będzie blisko i bardzo Was kocha i będzie nad Wami czuwał". Swój wpis kończy słowami: "Kochajcie się mocno i wspierajcie w tym bólu. Bardzo bardzo mocno przytulam i będę się za Was modlić".  

Tragiczny wypadek pod Krakowem. Nie żyje 11-letni chłopiec

Do tragedii doszło w czwartek, 27 listopada, w Szczepanowicach pod Krakowem. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego, wtedy potrącił go samochód. "O godzinie 14:03 zostaliśmy zadysponowani do potrącenia pieszego w miejscowości Szczepanowice. Zgłoszenie wskazywało na młodą osobę, która pozostawała przytomna. Z uwagi na specyfikę zdarzenia na miejsce został zadysponowany LPR, dla którego druhowie zabezpieczyli teren lądowania - co ułatwiło sprawne przekazanie nastolatka oraz transport do szpitala" - podała tego dnia Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy. Niestety życia chłopca nie udało się uratować.

Ostatnie pożegnanie Nikodema Mareckiego odbędzie się w środę, 3 grudnia, w Niedźwiedziu.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FOTON/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polska
Czytaj także:
Zniszczona wioska w prowincji Aceh
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
METEO
Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r.
Sąd uchylił wyrok w sprawie śmierci Ziętary. Materiał "wystarczający do skazania"
Poznań
Nicolas Maduro w trakcie wiecu w Caracas w Wenezueli
Maduro wezwał do "obrony ojczyzny". I zatańczył
Świat
tusk
Niemieckie media o wizycie Tuska
Uciekał na rowerze przed kontrolą. Zapłaci ponad 10 tys. zł
Uciekał na rowerze przed policjantami. Zapłaci ponad 10 tysięcy złotych
Katowice
imageTitle
Uczcili pamięć "zmarłego", który akurat siedział na trybunach
EUROSPORT
Andrzej Kubik
Ostatni raz był widziany ponad tydzień temu. Szukają 67-latka
Trójmiasto
Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 802
Zderzenie z szambiarką. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Policjanci ściągnęli kota z drzewa
Policjanci ściągnęli kota z drzewa. Opiekunka zwierzęcia dziękuje
Kielce
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
BIZNES
imageTitle
"To moja wina". Przybity, choć był najlepszy na boisku
EUROSPORT
Senior zamiast protezy zębowej kupił plastikową zabawkę
Czekał na protezy zębowe, zawartość paczki go zaskoczyła
Wrocław
W stanie Waszyngton głaz spadł na przejeżdżający samochód
Wracali do domu, ich auto zmiażdżył głaz
METEO
Policjanci znaleźli narkotyki
W łazience i piwnicy miał narkotyki. Wcześniej był notowany
WARSZAWA
Problem dotyczy odbioru odpadów zielonych z ogrodów i posesji (zdj. ilustracyjne)
Zawieszają odbiór bioodpadów
WARSZAWA
imageTitle
Mistrzyni opłakuje uśpionego konia
EUROSPORT
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Lista na stronie prezydenta. Marszałek Sejmu: nie wiem, skąd ta panika
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
BIZNES
imageTitle
"Nienawidzę tego". Nie chciał lecieć na losowanie, został zmuszony
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
BIZNES
50 min
pc
W historii zapisał się głównie tym, że został zastrzelony
Kultura polityczna
imageTitle
Mecz Polaków przejdzie do historii. "Cudowne uczucie"
EUROSPORT
Mgła w Polsce
IMGW ostrzega. Od rana trudne warunki na drogach
METEO
Antyrządowy protest w Tel Awiwie
Byłby to groźny precedens. "Premier domaga się odsunięcia na bok systemu prawnego"
Świat
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
"Jazda na czuja". Odcinek ekspresówki bez namalowanych pasów
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Ostatni dzień zagranicznej podróży papieża. Odwiedzi szczególne miejsce
Świat
imageTitle
Zamieni tyczkę na klatkę. "Nie umiem siedzieć na kanapie"
EUROSPORT
shutterstock_2534709273
Nowa strategia Norwegów. "Każdy żołnierz będzie musiał umieć obsłużyć drona"
Świat
Anto
Tysiąc sto wpisów, groźby śmierci. Koszmar kierowcy
EUROSPORT
GettyImages-1329750
Zabijali mężczyzn w wieku poborowym, "nawet jeśli nie stanowili zagrożenia"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica