Atak dżihadystów na dwie wioski. Zamordowano kilkadziesiąt osób

Zaatakowane wioski to Tchoumbangou i Zaroumdareye znajdujące się w regionie Tillabéri przy granicy z Mali. Według źródeł agencji Reutera obie miejscowości zostały zaatakowane jednocześnie. Jak oznajmił minister spraw wewnętrznych Alkache Alhada, w region wysłani zostali żołnierze.

Zwolennik demokratyzacji kraju prowadzi w wyborach

Do ataku doszło tego samego dnia, w którym ogłoszono wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Nigrze. W głosowaniu, które odbyło się 27 grudnia, wygrał były minister spraw wewnętrznych kraju z rządzącej Partii na rzecz Demokracji i Socjalizmu Mohamed Bazoum. Zdobył blisko 40 procent głosów - ogłosiła w sobotę Centralna Komisja Wyborcza. W drugiej turze wyborów głowy państwa polityk zmierzy się z byłym prezydentem Mahamane Ousmane, który rządził w latach 1993-1996, a w pierwszej turze uzyskał 17 procent głosów.

Bazoum uchodzi za "prawą rękę" obecnego prezydenta Nigru Mahamadou Issoufou i podobnie jak on opowiada się za demokratyzacją życia politycznego w kraju.

Atak na francuskich żołnierzy w Mali

Również w sobotę dżihadyści należący do Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów (GSIM), północnoafrykańskiej filii Al-Kaidy, przyznali się do poniedziałkowego zamachu na trzech francuskich żołnierzy we wschodnim Mali przy granicy z Nigrem i Burkina Faso.