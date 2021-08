"Niezawisimaja Gazieta": z integracją wojskową Rosji i Białorusi idzie szybciej niż w pozostałych sferach

Sfery gospodarcza i polityczna pozostają na dalszym planie. Rosja i Białoruś integrują się szybciej w dziedzinie wojskowej - komentuje rosyjska "Niezawisimaja Gazieta" pisząc o przybyciu do Grodna rosyjskich żołnierzy. Powstaje tam wspólne centrum szkolenia lotnictwa bojowego.

Zdaniem rosyjskiego dziennika obecnie rozpoczął się nowy etap współpracy wojskowej dwóch państw, którym jest formowanie wspólnych jednostek i oddziałów sił zbrojnych. "Do tej pory jednolity system obrony powietrznej dwóch krajów i regionalna grupa wojsk Państwa Związkowego składały się wyłącznie z jednostek i zgrupowań narodowych" - przypomniała gazeta.

"Niezawisimaja Gazieta" zapowiada, że rosyjskie samoloty Su-30SM przybędą na Białoruś 3 września, by następnie wziąć udział we wspólnych ćwiczeniach Zapad-2021. Już po manewrach maszyny te "będą pełnić dyżur bojowy wzdłuż zachodniej granicy Państwa Związkowego", a działania te będą podobne do patroli prowadzonych od 2004 roku przez siły NATO - wskazała gazeta.