Niemcy wyłączyły połowę działających reaktorów

Po katastrofie japońskiego reaktora Fukushima w 2011 roku, kiedy trzęsienie ziemi i tsunami zniszczyły nadbrzeżną elektrownię w największej na świecie katastrofie nuklearnej od czasu Czarnobyla w 1986 roku, niemiecki rząd zdecydował o przyspieszeniu wycofywania energii jądrowej. Reaktory Brokdorf, Grohnde i Gundremmingen C, zarządzane przez zakłady użyteczności publicznej E.ON i RWE, zostały zamknięte w piątek po 35 latach eksploatacji. Trzy ostatnie elektrownie jądrowe – Isar 2, Emsland i Neckarwestheim II – zostaną wyłączone do końca 2022 roku.

12 procent produkcji energii elektrycznej

Według wstępnych danych sześć elektrowni jądrowych odpowiadało za około 12 procent produkcji energii elektrycznej w Niemczech w 2021 roku. Udział energii odnawialnej wyniósł prawie 41 procent, przy czym węgiel wytwarzał niecałe 28 procent, a gaz około 15 procent. Niemcy dążą do tego, aby do 2030 roku odnawialne źródła energii zaspokajały 80 procent zapotrzebowania na energię poprzez rozbudowę infrastruktury energetyki wiatrowej i słonecznej. We wtorek rząd Japonii ogłosił plan wypuszczania do morza skażonej wody z uszkodzonej elektrowni jądrowej Fukushima, co rozgniewało sąsiednie Chiny i Koreę Południową.