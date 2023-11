Welt: nadawcy publiczni muszą ujawnić sieci powiązań z Kremlem

Teraz "Spiegel" i ZDF, za brytyjskim dziennikiem "The Guardian", poinformowały, że Seipel otrzymał 600 tysięcy euro od rosyjskiego oligarchy bliskiego Kremlowi za książkę o Putinie. "Jest to ogromny skandal dla publicznego nadawcy, ponieważ wieloletni dziennikarz ARD najwyraźniej przyjął płatności od dyktatorskiego reżimu, który już w tym czasie wykazał swoje agresywne, wojownicze zamiary" - pisze "Welt". Z informacji opublikowanych w "The Guardian" wynika, że gotówka wpłynęła na konto dziennikarza "okrężną drogą" za pośrednictwem spółek offshore należących do rosyjskiego Aleksieja Mordaszowa, stalowego i bankowego rosyjskiego oligarchy, ze ścisłego otoczenia Putina.