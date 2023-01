Nie żyje dziennikarz i prezenter muzyczny Marek Gaszyński. Był twórcą "Snu o Warszawie"

czytaj dalej

Niedziela jest 326. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Rosyjscy przywódcy liczą, że podniesienie limitu wieku przy rutynowym poborze do wojska zapewni dodatkowy personel do walki w Ukrainie i nie wywoła tak negatywnej reakcji jak kolejna runda "częściowej mobilizacji" - przekazał brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej. Wcześniej Andriej Kartapołow, szef komisji obrony rosyjskiej Dumy Państwowej powiedział, że Rosja podniesie górny wiek rutynowego poboru do wojska z 27 do 30 lat w czasie wiosennego poboru. Posunięcie to miałoby umożliwić zapowiadane wcześniej zwiększenie liczebności sił zbrojnych Rosji o 30 procent. Rozwiązanie takie popiera prezydent Władimir Putin. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.