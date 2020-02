"Nazywam się miliard" w Senacie. Zatańczyły również posłanki

Polski organizator - Fundacja Feminoteka - co roku wybiera temat przewodni akcji. W tym roku celem jest doprowadzenie do zmiany definicji gwałtu w polskim prawie. Wybrano hasło: "Tylko TAK oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt".

"Tańcząc, rządzę swoim ciałem"

Z inicjatywy parlamentarzystek z zespołu ds. równości płci grupa uczestników akcji zatańczyła między innymi w Senacie. Posłanka Lewicy Magdalena Biejat przekazywała, że jej zdaniem parlament to bardzo dobre na to miejsce, bo - jak mówiła - "w nim stanowi się prawo i to w nim prawo powinno zostać poprawione, by lepiej chronić kobiety".