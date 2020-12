Macron boi się, że Francuzi wyjadą na narty za granicę. Zapowiada "środki odstraszające"

Francuskie władze zamknęły wyciągi narciarskie, ale prezydent Emmanuel Macron obawia się, że miłośnicy białego szaleństwa ruszą w okresie świątecznym do zagranicznych kurortów. Zapowiedział "restrykcje i środki odstraszające".

Emmanuel Macron zapowiedział we wtorek po spotkaniu z premierem Belgii Alexandrem de Croo, że francuski rząd planuje podjęcie "restrykcyjnych i odstraszających środków", aby uniemożliwić Francuzom wyjazdy na narty za granicę w okolicach świąt Bożego Narodzenia.

Prezydent Francji chce uniemożliwić wyjazdy na narty do krajów takich jak Austria czy Szwajcaria, które nie chcą zamykać wyciągów narciarskich w związku z pandemią COVID-19.

Wyciągi narciarskie pozostaną zamknięte

Francuskie władze zdecydowały w zeszłym tygodniu, że wyciągi narciarskie we Francji pozostaną w okresie świątecznym zamknięte. Premier Jean Castex potwierdził w środę w porannym wywiadzie dla telewizji BFM, że wyjeżdżających na narty za granicę czekać będzie po powrocie do Francji 7-dniowa kwarantanna.

Odpowiadając na protesty branży narciarskiej we Francji, która we wtorek urządzała lokalne demonstracje i happeningi w górskich kurortach, protestując przeciwko rządowym obostrzeniom, sekretarz stanu do spraw turystyki Jean-Baptiste Lemoyne zapewnił w parlamencie, że francuski rząd "nikogo nie zawiedzie" i w czasie ferii świątecznych otworzy między innymi lodowiska.