"Bezsprzecznie jedna z najważniejszych postaci w historii polskiego kina". Platynowe Lwy dla Agnieszki Holland

Platynowe Lwy, czyli nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za całokształt twórczości, otrzyma w tym roku wybitna reżyserka i scenarzystka Agnieszka Holland. Artystka jest laureatką trzech Złotych Lwów za filmy "Gorączka", "W ciemności" i "Obywatel Jones". Drugi z tytułów otrzymał także nominację do Oscara. W sumie Holland ma na koncie aż trzy nominacje do złotej statuetki.

- Agnieszka Holland to bezsprzecznie jedna z najważniejszych postaci w historii polskiego kina, a zarazem osoba, która rozsadza swoją osobowością artystyczną jego ramy - mówi Paweł Pawlikowski, przewodniczący Rady Programowej Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Twórca "Idy" podkreśla, że Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Rada Programowa Festiwalu jednogłośnie rekomendowały w tym roku Agnieszkę Holland do tej nagrody.

- Jest prawdziwą obywatelką świata i jedną z najbardziej cenionych twórczyń współczesnego kina artystycznego. Od wielu lat poza działalnością artystyczną jest także aktywna społecznie, od niedawna przewodniczy Europejskiej Akademii Filmowej, będąc tym samym jedną z najlepszych ambasadorek kraju i polskiej sztuki za granicą. Wręczanie Platynowych Lwów takiej osobie to wielki dzień dla Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - dodaje Pawlikowski

Artystka nieprowincjonalna

Agnieszka Holland urodziła się 28 listopada 1948 roku w Warszawie. Jest absolwentką czeskiego FAMU, czyli Wydziału Filmowego i Telewizyjnego Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Po powrocie do Polski związała się z powstałym w 1972 roku Zespołem Filmowym "X", którego kierownikiem artystycznym był Andrzej Wajda.

Jej pierwszym pełnometrażowym filmem byli "Aktorzy prowincjonalni" (1978). Obraz otrzymał wiele nagród, m.in. Międzynarodowej Federacji Krytyków FIPRESCI na Festiwalu w Cannes. Wkrótce Holland napisała scenariusz do filmu Wajdy "Bez znieczulenia" (1978), uhonorowanego Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. To był początek długiej współpracy z Andrzejem Wajdą.

Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w 1981 roku zastało Agnieszkę Holland za granicą. Podjęła decyzję o pozostaniu na emigracji. Żyjąc i pracując okresowo we Francji i Republice Federalnej Niemiec, współpracowała z Andrzejem Wajdą m.in. nad scenariuszami do dwoch znakomitych obrazow : "Dantona" (1982) i "Korczaka" (1990). Wcześniej, w 1985 r. zrealizowała dla niemieckiego kina "Gorzkie żniwa", który doczekały się nominacji do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. W 1988 r. nakręciła w oparciu o historię życia księdza Jerzego Popiełuszki obraz "Zabić księdza" (1988), w amerykańsko-francuskiej koprodukcji.