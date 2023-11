Nadzwyczajny szczyt Ligi Arabskiej. Potępiono działalność Izraela, w tym "barbarzyńskie i nieludzkie masakry"

W Arabii Saudyjskiej odbył się w sobotę nadzwyczajny szczyt Ligi Arabskiej i Organizacji Współpracy Islamskiej, poświęcony pogarszającej się sytuacji w Strefie Gazy. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oświadczył, że przeciw Palestyńczykom prowadzona jest "ludobójcza wojna". We wspólnym komunikacie uczestnicy szczytu potępili "izraelską agresję na Strefę Gazy, zbrodnie wojenne oraz barbarzyńskie i nieludzkie masakry".

- Na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Jerozolimie Palestyńczycy również muszą stawiać czoło codziennym aktom przemocy. Chcemy międzynarodowej ochrony - powiedział prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas podczas swojego wystąpienia. Wezwał też Stany Zjednoczone , by "powstrzymały izraelską agresję".

Z kolei Erdogan wezwał do zwołania międzynarodowej konferencji pokojowej w celu znalezienia trwałego rozwiązania konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami.

"To, czego potrzebujemy w Gazie, to nie kilkugodzinne przerwy, lecz trwałe zawieszenie broni" – powiedział prezydent Turcji.

Prezydent Iranu: całujemy ręce Hamasu

Potępienie "izraelskiej agresji na Stefę Gazy"

Uczestnicy szczytu wydali wspólny komunikat. Wezwali w nim do zakończenia wojny w Strefie Gazy i odrzucenie usprawiedliwienia działań Izraela przeciwko Palestyńczykom, jako aktów samoobrony.

Przywódcy świata arabskiego wezwali także do zakończenia oblężenia Strefy Gazy, umożliwienia przekazania pomocy humanitarnej do enklawy i wstrzymania eksportu broni do Izraela.