Nadzwyczajny szczyt Ligi Arabskiej. "Jedność krajów islamskich jest bardzo ważna"

Uważam, że w tym momencie jest to rzeczywiście możliwie najgorszy moment, który musi prowadzić do pytań dość oczywistych. Dlaczego na gwałt w ostatnim momencie funkcjonowania rządu? To odbiera wiarygodność tej procedurze - mówił w "Jeden na jeden" profesor Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, komentując wyłonienie przez ustępujący rząd kandydatki na sędzię TSUE.