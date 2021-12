Samorząd lekarski sprzeciwia się nowej definicji wolnego zawodu

Samorząd lekarski sprzeciwia się nieuznawaniu zawodów lekarza i lekarza dentysty za wolne zawody. "Jest to odbierane jako deprecjonowanie tego zawodu" – wskazano w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej.

"Wskazuje się, że to, co charakteryzuje i wyróżnia wolne zawody spośród innych zawodów, to przede wszystkim osobiste wykonywanie zespołu czynności o charakterze intelektualnym, wymagających wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz etycznych, a także samodzielność i niezależność w wykonywaniu zawodu, szczególny charakter relacji pomiędzy osobą wykonującą wolny zawód a odbiorcą świadczenia opierający się przede wszystkim na zaufaniu, etos i misja wykonywania zawodu (zapewniającego świadczenie usług ich odbiorcom, ale też ochronę istotnych wartości interesu ogólnego), osobista odpowiedzialność za należyte wykonanie świadczenia (zarówno majątkowa, jak i korporacyjna), wymóg zachowania przez przedstawicieli danego zawodu tajemnicy zawodowej oraz przestrzeganie reguł etyki lub deontologii zawodowej" – wylicza Naczelna Rada Lekarska.