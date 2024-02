Na dnie Bałtyku leży broń chemiczna z II wojny światowej. Chcą ją wyciągnąć

W projekcie uczestniczą wszystkie państwa bałtyckie

- W trakcie tych projektów udało się udowodnić, że zalegająca na Bałtyku amunicja, najpierw chemiczna, a później konwencjonalna, ma negatywny wpływ na środowisko morskie. Spoczywa na powierzchni osadów, zaś substancje, które się z niej uwalniają, mogą trafiać do ekosystemu i powodować zarówno choroby ryb, jak i spadek ich liczebności. Na szczęście chwilowo nie ma to bezpośredniego wpływu na konsumentów, ponieważ stężenia obserwowane w środowisku morskim są niskie - wyjaśnił Bełdowski. Dodał, że gdyby wyciek tych substancji się zwiększył, mógłby spowodować zagrożenie dla środowiska morskiego.

To nie jest zagrożenie militarne, ale zdrowotne

Krzysztof Paturej z Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego podkreślił, że kluczowym elementem tego projektu jest połączenie wszystkich potencjalnych interesariuszy - organizacji międzynarodowych, organizacji społecznych oraz firm. - W ramach tego projektu podchodzimy w bardzo innowacyjny sposób. Zatopiona broń chemiczna i amunicja nie jest traktowana jako zagrożenie militarne, czy zagrożenie bezpieczeństwa, bo takim nie jest. To problem ekologiczny, ekonomiczny, zdrowotny oraz socjalny i tak do tego problemu podchodzimy - powiedział Paturej i dodał, że dlatego do tego programu zostaną wciągnięci wszyscy zainteresowani.

Setka dzieci poparzyła się, tocząc po plaży beczkę z substancją chemiczną

Komandor Bartłomiej Pączek z Akademii Marynarki Wojennej (AMW) podkreślił, że istotne jest, iż projekt skupia nie tylko instytucje cywilne, naukowe, ale też ośrodki naukowe wojskowe - to AMW oraz Wojskowa Akademia Techniczna. - Naszą rolą jest, by wszelkie pomiary morskie, które będą realizowane w trakcie projektów, były bezpieczne dla załóg jednostek pływających - stwierdził Pączek i dodał, że AMW uczestniczy we wszystkich projektach, które do tej pory badały Morze Bałtyckie pod względem zatopionej amunicji i broni chemicznej.