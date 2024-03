Wcześniej media z separatystycznego Naddniestrza podały, że w niedzielę po południu "w jednej z jednostek wojskowych w Tyraspolu (stolicy samozwańczej republiki - red.) doszło do pożaru wywołanego przez wybuch". Rzekomo do ataku miało dojść w wyniku ataku drona kamikadze z kierunku Ukrainy . W naddniestrzańskich mediach podano również, że zniszczeniu uległ śmigłowiec Mi-8.

Jaki cel prowokacji?

- Po drugie - nie byłby to już pierwszy raz, gdy rosyjskie służby (lub kontrolowane przez Rosję służby naddniestrzańskie) pozorują tego typu akcję, zrzucając odpowiedzialność na Kiszyniów lub Kijów - zauważa Całus, przypominając, że w kwietniu 2002 roku w miejscowości Majaki wysadzony został maszt nadawczy. Potem doszło do ostrzelania z granatnika gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa i zrzucenia granatu z drona na lotnisko wojskowe.

- Po trzecie - chociaż oczywiście Ukraina ma techniczne możliwości do przeprowadzenia takiego ataku, to nie za bardzo widzę, po co miałaby to robić. Nie ma ani militarnego, ani politycznego powodu, by atakować niesprawny sprzęt w tyraspolskiej bazie - podkreśla ekspert. Zaznacza, że ani separatyści, ani stacjonujący w regionie Rosjanie od lat nie mają tam sprawnego Mi-8, więc de facto był to "złom".