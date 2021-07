Znaleźli fragmenty "cudownej broni" Adolfa Hitlera

- Wszystko zaczęło się do tego, że zgłosił się do nas mieszkaniec wsi Mokre, który stwierdził, że podczas II wojny światowej coś spadło na jego łąkę. Najstarsi mieszkańcy wspominali, jak Niemcy otoczyli lej i w nim grzebali. Mówiło się, że miał to być samolot Luftwaffe, który nie doleciał do pobliskiego lotniska – mówi adiunkt Muzeum Fortyfikacji i Broni "Arsenał" w Zamościu Andrzej Maziarz.