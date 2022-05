Do kardiologa na NFZ zapiszesz się przez internet

Dotychczas przez internet można było zapisać się do lekarza tylko na wizytę prywatną, przez systemy komercyjnych poradni i gabinetów. Teraz standrad prywatnej opieki zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia chce przenieść do usług na koszt NFZ.

E-skierowanie uzupełni dotychczasowe funkcjonalność IKP - e-receptę oraz e-skierowanie i e-zwolnienie. Jak mówił minister Niedzielski, w Polsce wystawiono już miliard e-recept i 70 milionów e-skierowań, które wykorzystywano podczas akcji szczepień przeciw COVID-19. - Od lipca zeszłego roku działa elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) będąca na etapie rozbiegowym i która ma zagwarantować bezpieczeństwo pacjenta. W IKP, ale tez w systemie EDM, lekarz z każdego miejsca będzie mógł sprawdzić dokumentację medyczną pacjenta - podkreślał minister zdrowia. To niejedyne usługi elektroniczne w ramach systemu ochrony zdrowia. - W ostatnim czasie dynamicznie rozwijają się rozwiązania z zakresu teleopieki i nie mam na myśli tylko teleporady, ale dedykowane programy, które świadczymy od dłuższego czasu, jak program Pulsocare, w ramach którego wysyłaliśmy do milionów Polaków i Polek pulsoksymetry. Niedawno zaczęliśmy pilotaż e-stetoskopu, a teraz przygotowujemy się do nowego pilotażu urządzenia, które pozwala nie tylko osłuchiwać płuca i serce, ale także dokonywać innych pomiarów, np. analizować zdjęcia zmian skórnych przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Będziemy starali się rozwijać program opieki domowej. Jednym z ciekawszych programów jest program monitorowania urządzeń wszczepianych, które wspomagają prace serca. Staramy się stworzyć centrum monitoringu, które będzie zbierało informacje z tych urządzeń, by nasi pacjenci byli bezpieczni - zapowiadał minister zdrowia w Łodzi.