Minister zdrowia: zwolnienie lekarskie po teleporadzie powinno zostać utrzymane

- Będziemy prowadzili dialog z ZUS-em, również przekonywali ZUS do tego, żeby przyjąć taką interpretację, która nie będzie powodować dolegliwości - dodał.

Odpowiedź ZUS

Dodał, że w pierwszym kwartale 2022 roku skontrolowano około 100 tys. zwolnień, podczas gdy miesięcznie wystawianych ich jest około dwóch milionów. Pytany, czy trudniej jest lekarzowi uzasadnić zwolnienie wystawiane podczas teleporady, odpowiedział, że to lekarz bierze odpowiedzialność za zwolnienie i nawet w czasie teleporady musi przeprowadzić wywiad medyczny. - ZUS nie ma nic przeciwko temu, by lekarz wystawiał zwolnienie za pomocą systemów łączności, jednak musi podać powód, dla którego taka osoba będzie niezdolna do pracy - wyjaśniał Paweł Żebrowski.