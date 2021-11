Pytanie w "Milionerach" o państwo, w którym władzę sprawuje tenno

czytaj dalej

Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, komentując w "Kropce nad i" w TVN24 sytuację na granicy, mówił, że "to jest sprawa państwowa, a nie partyjna" i apelował o wspólne działanie różnych opcji politycznych. Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, zapytany przez prowadzącą o to, dlaczego dziennikarze nie mogą relacjonować tego, co dzieje się w strefie stanu wyjątkowego, odparł: - nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani redaktor czy ktoś z innych dziennikarzy pojechał na Białoruś i stamtąd też relacjonował. - Jeżeli państwu tutaj nie odpowiada zamknięcie granic, uważacie, że jesteście ograniczeni w swojej działalności, to możecie pokazywać z drugiej strony - dodał.