Pytanie w "Milionerach" o miasto, w którym założono ulubiony zespół depesza

Każdy dzień zwłoki z dymisją wiceministra sportu Łukasza Mejzy to hańba dla całego rządu - oceniła w "Faktach po Faktach" posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk mówił zaś, że "jeżeli okaże się, że są jakieś nieprawidłowości, to wtedy wydaje się, że decyzja, co do ewentualnego pobytu pana Mejzy w rządzie, będzie dla wszystkich oczywista".