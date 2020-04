Pytanie o polski przemysł filmowy za pięć tysięcy złotych

Podczas rozgrywki Hubert Urbański zapytał uczestnika m.in o to, w "co sobie plujemy, kiedy żałujemy utraconej okazji" oraz o figurę w szachach, która "jako jedyna może poruszać się ponad innymi bierkami". Przy pytaniu o "spłaszczoną odmianę owoców, która nazywana jest UFO" uczestnik wykorzystał pierwsze koło ratunkowe. Do gry o pięć tysięcy złotych podchodził zatem z dwoma.