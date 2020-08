Pytanie w "Milionerach" o dziewczynę z Ipanemy

Dziewczyna z Ipanemy, czyli z Symferopola na Krymie, z Berlina w Niemczech, z Rio de Janeiro w Brazylii czy z Rio Grande w USA? Na to pytanie za pięć tysięcy złotych odpowiadał pan Daniel Chołuj z Łodzi.

W czwartkowym odcinku "Milionerów" grę o najwyższą stawkę rozpoczął pan Daniel. Uczestnik miał do wykorzystania trzy koła ratunkowe - pół na pół, pytanie do publiczności oraz telefon do przyjaciela. Z pierwszych dwóch skorzystał już przy pytaniu za gwarantowany tysiąc złotych o związek frazeologiczny "co rok prorok". Dzięki pomocy publiczności oraz wyeliminowaniu dwóch błędnych odpowiedzi, pan Daniel poprawnie odpowiedział, że powyższy frazeologizm oznacza "kolejne dziecko".

Następnie bez większych problemów odpowiedział na pytanie o proces tworzenia papieru. Kolejne pytanie było warte pięć tysięcy złotych.

Dziewczyna z Ipanemy, czyli skąd?

A: z Symferopola na Krymie B: z Berlina w Niemczech C: z Rio de Janeiro w Brazylii D: z Rio Grande w USA

Pan Daniel niestety nie wiedział, w którym państwie leży Ipanema. Uczestnik ciągle był w posiadaniu ostatniego koła ratunkowego - telefonu do przyjaciela, jednak postanowił go na razie nie używać. Zdecydował się posłuchać swojego instynktu i poprosił Huberta o ostateczne zaznaczenie odpowiedzi : C: "z Rio de Janeiro w Brazylii". Była to poprawna odpowiedź.

Dziewczyna z Ipanemy

Utwór "The Girl from Ipanema" (tłum. Dziewczyna z Ipanemy) to światowy przebój z lat 60. XX wieku. Piosenka, którą wykonywali między innymi Frank Sinatra czy Ella Fitzgerald, opowiada o dziewczynie z dzielnicy Ipanema w Rio de Janeiro.

Autor:paj