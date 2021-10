Zastępca burmistrza Michałowa o punkcie "dla ludzi potrzebujących", również dla migrantów

Zastępca burmistrza Michałowa: nie chcemy, żeby mówiono o tym, że dzieci zamarzają w Michałowie

Sikora: wystosowaliśmy apel do mieszkańców, żeby pomagać

Sikora mówił również o czwartkowej sesji rady miejskiej w Michałowie , na którą przybył - pełniący tę funkcję od poniedziałku 27 września - zastępca komendanta tamtejszej placówki Straży Granicznej major Piotr Dederko. Był on pytany przez radnych, co się stało z dziećmi, które znalazły się przed placówką SG w Michałowie, a wcześniej wraz z grupą imigrantów zostały zatrzymane we wsi Szymki.

Wiceburmistrz przyznał, że zaproszenie przedstawiciela Straży Granicznej "to była inicjatywa radnych". - Chcieliśmy uzyskać jakieś informacje na temat tego, co się dzieje. Z drugiej strony taka współpraca pomiędzy służbami a lokalnym samorządem jest wskazana, bo w końcu u nas jest stan wyjątkowy - mówił.

Gość TVN24 był także proszony o komentarz do wykorzystywania przez SG metody push back, czyli odwożenia migrantów w miejsce, w którym przekroczyli oni granicę. - Nie jestem od tego, żeby oceniać pracę Straży Granicznej. Oni działają według procedur, rozkazów i robią to, co do nich należy. Mam nadzieję, że to jest zgodne z prawem - powiedział Sikora.