"Nigdy nie powinno się wydarzyć". Kardynał Dziwisz wydał oświadczenie w sprawie ofiary molestowania

Kardynał Stanisław Dziwisz w wydanym oświadczeniu we wtorek oświadczył, że podejmie kroki aby spotkać się osobiście z Januszem Szymikiem - ofiarą księdza Jana Wodniaka, który wykorzystywał go seksualnie przez pięć lat. Metropolita krakowski senior stwierdził, że "wydaje się dobrym rozwiązaniem powołanie niezależnej komisji w celu zbadania tej sprawy".

Wobec braku działań przekazał sprawę ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu, który 21 kwietnia 2012 r. pojechał do kurii w Krakowie (diecezja bielsko-żywiecka to część archidiecezji krakowskiej) i wręczył do rąk własnych kard. Stanisławowi Dziwiszowi dokumenty, w których znajdowała się dokładnie opisana sprawa Szymika oraz jego dane kontaktowe. Prezes Fundacji Brata Alberta zapewnia, że hierarcha dowiedział się również o wcześniejszych zaniechaniach bp. Rakoczego. Mimo to nie skontaktował się nigdy z pokrzywdzonym.