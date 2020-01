Laskowski: Dotychczas sądy uznawały autorytet SN. Zobaczymy, jak będzie teraz

My nie tworzymy prawa i nie uzurpujemy sobie takiego prawa, to jest interpretacja, wyjaśnianie pewnych niejasności - powiedział rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski, komentując czwartkową uchwałę trzech izb SN. Zaznaczył, że dotychczas sądy "uznawały autorytet i liczyły się ze zdaniem Sądu Najwyższego". - Zobaczymy, jak będzie teraz - dodał.

W odniesieniu do sądów powszechnych i wojskowych Sąd Najwyższy uznał, że skład orzekający z osobą powołana na sędziego z rekomendacji nowej KRS jest nieprawidłowo obsadzony, "jeżeli wadliwość procesu powoływania prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności".

"Z tym się albo zgodzą sędziowie, albo nie. Mają do tego prawo"

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski podkreślał w rozmowie z TVN24, że "uchwała Sądu Najwyższego nie jest źródłem prawa". - To jest wykładnia przepisów. My nie tworzymy prawa i nie uzurpujemy sobie takiego prawa. To jest interpretacja, wyjaśnianie pewnych niejasności, wyjaśnianie, czego dotyczy dany przepis. Tym się wczoraj zajmowaliśmy - wyjaśniał.

To - jak dodał - "wiąże sędziów Sądu Najwyższego, bo to jest zasada prawna, ale formalnie nie wiąże sędziów [sądów powszechnych - przyp. red.] w kraju". - To jest tylko rodzaj zaprezentowania pewnego stanowiska i z tym się albo zgodzą sędziowie, albo nie. Mają do tego prawo - podkreślił rzecznik Sądu Najwyższego.