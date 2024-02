"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Światowe media o wizytach Tuska w Paryżu i Berlinie

Nawiązanie Donalda Tuska do słynnego cytatu z "Trzech muszkieterów" w kontekście wzmacniania współpracy w Europie zauważono nie tylko w Paryżu i Berlinie. Co o wizycie polskiego premiera we Francji i w Niemczech oraz nowej odsłonie Trójkąta Weimarskiego piszą światowe media?

Premier Donald Tusk spotkał się w poniedziałek w Paryżu z prezydentem Emmanuelem Macronem, a w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. - Nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej, nie ma alternatywy dla współpracy transatlantyckiej, nie ma alternatywy dla NATO - podkreślił premier. I cytował "Trzech muszkieterów" Alexandra Dumasa: - To chyba tutaj w Paryżu najdobitniej brzmią słowa "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". To są słowa i to jest filozofia, która legła u podstaw Unii Europejskiej, NATO. To są słowa, które dobrze ilustrują ideę solidarności, która stała się fundamentem nowoczesnej Europy i najważniejszą wartością współczesnej Polski - podkreślił. I do tej ostatniej wypowiedzi często nawiązują w relacjach i komentarzach światowe media.

Donald Tusk odwiedził Paryż i Berlin. Przekonywał o sile Unii Europejskiej i NATO Christophe Petit Tesson/PAP/EPA

Wizyta Tuska w Paryżu i Berlinie - relacje mediów

Wizyta Donalda Tuska zainteresowała media we Francji. "Le Monde", pisze o zacieśnianiu współpracy Polski z Francją i Niemcami. Portal popularnej gazety zwraca uwagę na nawiązanie przez Tuska w Paryżu do powieści Aleksandra Dumasa i stwierdzenie, że Polska jest gotowa stanąć ramię w ramię z Francją. "Podkreślił, że filozofia leżąca u podstaw stosunków między Unią Europejską i NATO opiera się na zasadzie 'jeden za wszystkich, wszyscy za jednego'" - czytamy w relacji. "Francja, Niemcy i Polska wznawiają Trójkąt Weimarski, aby przeciwstawić się Rosji" - zauważa francuski dziennik ekonomiczny "Les Échos". I dodaje, że polskiego premiera wita się z nadzieją we Francji i Niemczech, gdyż stosunki z jego poprzednikami z PiS były trudne. "La Gezette France" pisze o ciepłym przyjęciu polskiego premiera. "Macron i Tusk bronią bezpieczeństwa Europy" - pisze w tytule.

Również niemieckie media komentują wizytę gości z Polski. "Nadszedł czas na bliską współpracę niemiecko-polską" - czytamy w zamieszczonym na stronie Welt.de komentarzu autorstwa szefów parlamentarnych komisji do spraw Unii Europejskiej - Antona Hofreitera i Michała Koboski. "Demokracja w Europie jest zagrożona. Dobrze, że nowy polski rząd ożywił stosunki między Niemcami a Polską. Razem możemy wiele osiągnąć" - twierdzą wspólnie politycy. Portal tagesschau.de pisze o zimnym prysznicu, jakim była ostatnia wypowiedź byłego prezydenta USA Donalda Trumpa na temat NATO. "Niemcy, Polska i Francja demonstracyjnie działają wspólnie" - pisze relacjonując wizytę Tuska i Sikorskiego w Berlinie. Cytuje też słowa kanclerza Olafa Scholza: "Bezpieczeństwo Polski jest także naszym bezpieczeństwem".

"Rząd federalny stawia na współpracę z Francją i Polską" - podkreśla "Zeit Online". I cytuje niemiecką minister spraw zagranicznych Annalenę Baerbock, która stwierdziła, że Trójkąt Weimarski może być mocniejszym głosem doradczym na rzecz silnej, odpornej Europy w burzliwych czasach, niż kiedykolwiek wcześniej w swojej 30-letniej historii.

Donald Tusk i Olaf Scholz PAP/Marcin Obara

Media o odmrożeniu Trójkąta Weimarskiego

O wizycie piszą też inne światowe media. Euronews.com zauważa w tytule swojej relacji, że "Polska, Francja i Niemcy obiecują wzmocnić Europę w miarę narastania obaw związanych z Rosją i Trumpem". "Polski premier Donald Tusk, który spotkał się w poniedziałek w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem oświadczył, że chce ożywić stosunki swojego kraju z kluczowymi partnerami europejskimi.

"Unia Europejska będzie traktowana poważnie tylko wtedy, gdy stanie się poważną potęgą militarną, powiedział w poniedziałkowy wieczór polski premier Donald Tusk swojemu niemieckiemu odpowiednikowi Olafowi Scholzowi" - pisze Politico o spotkaniach w Berlinie i Paryżu. Portal przypomina czym jest powstały w 1991 roku Trójkąt Weimarski oraz, że "został zamrożony podczas rządów poprzedniego polskiego rządu nacjonalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość". W kolejnej relacji również podkreśla cytat Tuska z klasycznego dzieła literackiego - "(Tusk) przekonywał, że sojusz nigdy nie powinien rezygnować ze swojego ideału 'jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!'”

"Polska, Francja i Niemcy obiecują wzmocnić Europę, w miarę narastania obaw związanych z Rosją i Trumpem" - tytułuje swoją relację Los Angeles Times. I pisze o tym jak oceniane są słowa byłego prezydenta Donalda Trumpa i jednocześnie najprawdopodobniej kandydata w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA.

Wizyty polskiego premiera w europejskich stolicach relacjonują też media w Ukrainie. "Sojusznicy Ukrainy - Francja, Polska i Niemcy zacieśniają więzi w obliczu obaw związanych z agresją Rosji" - pisze w tytule anglojęzyczny "Kyiv Post". I podkreśla słowa polskiego premiera, który zapowiedział, że trzej partnerzy "nie ustąpią w kwestii Ukrainy".

