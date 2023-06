Gwiazdy TVN wśród najlepszych twórców internetowych. "Zamiast spać, jestem z wami w kontakcie"

#Hashtagi Roku to plebiscyt twórców internetowych, którzy kreują oryginalne treści i zgromadzili wokół siebie "aktywną społeczność". - Influencer odpowiedzialny społecznie - czy może być cudowniejsza nagroda? Ja sobie nie mogę wyobrazić. Traktuję to jak wielkie zobowiązanie i wielką odpowiedzialność - mówiła Martyna Wojciechowska , której profil na Instagramie obserwuje ponad 2 mln osób.

Martyna Wojciechowska inspiruje w sieci

"Popularność można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Można ją przechrzanić na głupoty albo zrobić coś pożytecznego" - napisała Wojciechowska przy zdjęciu ze statuetką. Dodała, że swoje internetowe zasięgi stara się wykorzystywać do nagłaśniania "ważnych rzeczy". "Inspirować i angażować możliwie jak najwięcej osób do tego, żeby zmieniać świat na lepsze. Razem" - dodała dziennikarka. Na festiwalu zachęcała do zaangażowania się w projekt "Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym", który w październiku rozpoczęła jej fundacja Unaweza. W kwietniu fundacja opublikowała raport, z którego wynika że m.in., że co trzecie dziecko w Polsce nie ma chęci do życia, a ponad 80 procent badanych w sytuacji kłopotliwej nie znajduje rozwiązania. Teraz trwają prace nad programem profilaktycznym i systemem Pierwszej Pomocy Psychologicznej, który - jak zapowiada prowadząca "Kobiety na krańcu świata" - ma być ogólnopolski, ogólnodostępny i bezpłatny. CZYTAJ TEŻ: Wielu uczniów nie ma chęci do życia, prawie 9 procent podjęło próby samobójcze. Raport Fundacji Unaweza