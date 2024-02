Safjan o Trybunale Konstytucyjnym: za każdym razem przeżywam to jako osobistą klęskę

Rozmowa w "Tak jest" dotyczyła przywrócenia praworządności w Polsce i roli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytany o obecną sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości i zarzutach polityków PiS o "łamaniu praworządności i konstytucji" profesor Marek Safjan odpowiedział, że jego zdaniem to, co jest realizowane przez większość rządzącą, ma na celu przywrócenie rządów prawa, które zostały "wielokrotnie pogwałcone w sposób niezwykle brutalny".

- To, co się działo w ostatnich latach - zwłaszcza w odniesieniu do najwyższych organów wymiaru sprawiedliwości, było wychodzeniem poza wszystkie znane (w Europie) standardy postepowania - stwierdził były prezes Trybunału Konstytucyjnego, a także były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.