Pielęgniarki chcą gwarancji podwyżek. Manifestacja w Warszawie

Na kartach, zawierających imię, nazwisko i numer okręgu wyborczego posła, zamiast temperatury, ciśnienia i leków odnotowano stosunek posła do poprawek do projektu noweli, przyjętych przez Senat. Chodziło m.in. o uznanie przez pracodawców kwalifikacji przedstawicieli zawodów medycznych, których dotyczy ustawa, zabezpieczenie zmian w umowach o pracę, a tym samym wykreślenie przepisów pozwalających na wręczenie aneksów do umów i samowolną degradację pracowników przez pracodawców oraz gwarancję sfinansowania podwyżek, o których mowa w nowelizacji. W przeciwieństwie bowiem do zeszłego roku, tym razem pieniądze na podwyżki mają nie być "znaczone", a stanowić część ryczałtu wypłacanego szpitalom na całość funkcjonowania.

Posłowie chodem gęsim przemykają opłotkami

Podwyżki zjadła inflacja

Przypomnijmy - ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych wskazuje minimalną kwotę brutto, jaką dyrektor szpitala może zaproponować pracownikowi zatrudnionemu na etacie. W ustawie zapisane są tzw. współczynniki, które, przemnożone przez wartość średniego wynagrodzenia w gospodarce, dają minimalne wynagrodzenie przedstawiciela danego zawodu medycznego i niemedycznego na danym stanowisku. Podwyżki, obowiązujące od 1 lipca 2022 r., wyniosą 2009 zł dla specjalistów I stopnia (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), 1441 zł dla lekarzy z II stopniem specjalizacji (z 6769 zł do 8210 zł), a dla opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem - 1097 zł (z 3772 zł do 4870 zł). Ratownicy medyczni i pielęgniarki z wykształceniem średnim zarobią o 1550 zł więcej (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), a magistrowie pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceuci i diagności laboratoryjni ze specjalizacją o 1827 zł więcej (wzrost z 5478 zł do 7304 zł). Kwoty robią wrażenie, jednak, jak podkreślają przedstawiciele zawodów medycznych, podwyżki skonsumowała już inflacja, a kwoty proponowane w publicznej ochronie zdrowia, czyli przede wszystkim szpitalach, skłaniają do poszukiwania pracy w podmiotach prywatnych. - To upokarzające, że trzeba przyjeżdżać aż do Warszawy walczyć o swoje - wzdychała pielęgniarka ze szpitalnego oddziału ratunkowego szpitala w Ciechanowie, która, po 43 latach pracy, w przyszłym roku planuje odejść na emeryturę. - A taki pan poseł sobie idzie i nie rozumie prostego człowieka - mówi kobieta, która - jak dodaje - widziała już chyba wszystko i której nie przeszkadza, gdy pacjenci zwracają się do niej per "siostro".