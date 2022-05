Małpia ospa obecna na Wyspach od kilku lat? Naukowcy przypuszczają, że mogła się rozprzestrzeniać w ukryciu

Pierwszy oficjalny przypadek małpiej ospy na Wyspach w tym roku to pacjent przybyły z Nigerii 4 maja. Wiele jednak wskazuje na to, że pewna liczba osób w Wielkiej Brytanii chorowała już wcześniej. Gdy 14 maja brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) opublikowała zdjęcia objawów charakterystycznych dla małpiej ospy, lekarze z klinik wenerologicznych uświadomili sobie, że choroba może dotyczyć niektórych ich pacjentów. I rzeczywiście, wyniki testów na małpią ospę w tych przypadkach okazały się pozytywne. Wcześniejsze badania pod kątem najpowszechniejszych przypadłości niczego nie wykazały, więc podejrzewano rozsiane zakażenie gonokokowe - infekcję bakteryjną.

Przyczyną nagłego wzrostu liczby chorych... pandemia koronawirusa?

Jak to możliwe? Odpowiedzialna za to miałaby być pandemia COVID-19. W lockdownie ludzie rzadziej odwiedzali lekarzy, a uwaga wszystkich skupiona była raczej na objawach takich jak kaszel czy utrata węchu i smaku. - Między rokiem 2019 a 2020 nikt w Europie nie myślał o małpiej ospie w kontekście zgłaszanej przez pacjentów wysypki. A jeśli system przegapi pojedynczy przypadek, oczywiście stwarza to okazję do przenoszenia [choroby] z osoby na osobę - mówi wirusolog i doradca nigeryjskiego rządu prof. Oyewale Tomori. I zwraca uwagę, że nagły wzrost zachorowań nastąpił w czasie, gdy ludzie znów zaczęli często spotykać się w większym gronie i wchodzić ze sobą w bliższy kontakt. Tomori podkreślił jednak zarazem, że aby w pełni zrozumieć sytuację, potrzeba więcej danych.