Junta zainstalowała nowego prezydenta. Twierdzi, że tymczasowo

Członkowie junty mają nadzieję, że zaprzysiężenie 70-letniego byłego ministra obrony doprowadzi do zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych na Mali przez jego zachodnioafrykańskich sąsiadów po zamachu stanu. Przedstawiciel zrzeszającej 15 krajów regionu, w tym Mali, Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) wyraził w środę nadzieję, że sankcje zostaną zniesione po inauguracji, ale w tej sprawie nie zapadły jeszcze żadne decyzje.

Odsunięty od władzy Keita sprawował urząd przez siedem lat. Przed puczem w kraju doszło do protestów, wzywających do jego ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.