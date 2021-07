Po karambolu pod Wrocławiem. Areszt i zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym

Zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym usłyszał 26-letni kierowca busa wskazywany przez prokuraturę jako sprawca karambolu w Magnicach pod Wrocławiem, w którym zginęły dwie osoby. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany. - Sprawcy grozi surowa kara do 12 lat pozbawienia wolności - poinformowała Sylwia Jastrzemska, rzeczniczka Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przyczyny wypadku

- Sąd podjął decyzję, że wobec sprawcy tego wypadku zostanie zastosowany tymczasowy areszt do 29 września. Wypadek miał dosyć dramatyczny przebieg, w efekcie tego wypadku, gdzie doszło do zderzenia wielu aut, śmierć poniosły dwie osoby. W związku z tym sprawcy grozi surowa kara do 12 lat pozbawienia wolności - wyjaśniła Sylwia Jastrzemska, rzeczniczka Sądu Okręgowego we Wrocławiu.