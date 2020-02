"Znowu o nas piszą. Tylko czy jest się z czego cieszyć?". Felieton Macieja Wierzyńskiego

Powiadają, że fakty historyczne powtarzają się dwa razy, za pierwszym razem jako tragedia, za drugim jako farsa. To chyba zbyt optymistyczne. W naszych dziejach fakty historyczne powtarzają się więcej niż dwa razy i za każdym razem nikomu nie jest do śmiechu - pisze w swoim felietonie Maciej Wierzyński, wieloletni dziennikarz TVN24, twórca programu "Horyzont".

Kiedyś, kiedy naiwnie wierzyłem w wolny rynek, demokrację i amerykański system polityczny, uważałem, że świadectwem normalności Polski będą artykuły o nas w "travel section" wielkich światowych gazet. To było w czasach, kiedy na pierwszych stronach pisali o tym, jak nadzwyczajnie wychodzimy z komunizmu. W "travel sections" pisali o Portugalii, Włochach, Hiszpanii, a kraje leżące bardziej na północ od Holandii, które w nic nie wchodziły i z niczego nie wychodziły, były tylko normalne i warte odwiedzenia. Takie marzenie wyróżniało się pewną śmiałością, ogólnie bowiem obowiązywało myślenie, że w sekcjach o podróżach pisze się o krajach pięknych, ale nudnych. O jakiejś Szwajcarii, ale nie o nas. Zwracałem wtedy uwagę, że na pierwszych stronach to jest o Somalii albo o wojnie w Jugosławii. Więc może nie warto pchać się na pierwszą stronę.

Ten sam ambasador napisał jeszcze, że "cierpliwość nawet największych sprzymierzeńców Polski została wystawiona na poważn�� próbę. W gruncie rzeczy stracili oni nadzieję, że Polacy pokierują własnym krajem, w jakimkolwiek stopniu, inteligentnie". Tu czuje się osobiste rozczarowanie ambasadora, bo on sam zaliczał siebie do entuzjastów naszej niepodległości, tyle że po trzech latach poczuł się nieco zmęczony. "Cały system rządzenia staje się coraz bardziej wschodni" – pisał rozczarowany ambasador – "pomimo polskich zapewnień, że państwo nie ma nic wspólnego ze Wschodem".

Skoro tak oceniał Polskę człowiek życzliwy nie tylko narodowi, ale i rządowi, to zachodzi pytanie, co wypisują dziś nieżyczliwi zachodni dyplomaci. Lepiej się nie domyślać, co piszą na przykład tacy Francuzi, których prezydent Macron uważa, że przyjęcie nas i naszych sąsiadów do Unii było przedwczesne. Według niego dzikich ludzi ze wschodniej Europy trzymać należy tam, gdzie ich miejsce, czyli w przedpokoju. Ostatnio dał na to dowód sprzeciwiając się rozmowom o członkostwie w Unii z Macedonią Północną i Albanią, bo mieszkańcy tych okolic, tu znowu zacytuję określenie ambasadora Gibsona, "są naprawdę ludźmi Wschodu pod czarującą politurą zachodniej cywilizacji". Co piszą o nas dzisiaj zachodni dyplomaci, dowiemy się, jak dobrze pójdzie, za sto lat, kiedy otwarte zostaną archiwa, takie jak te, w których złożone zostały listy i raporty ambasadora Gibsona wydane przez Znak w książce "Amerykanin w Warszawie".