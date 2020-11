Niebezpieczna dla Polaków pora

Bić się czy nie bić, pałować czy czekać ? W tym chaosie poznawczym, że użyję języka współczesnej nauki, umknęła nam inna ważna data –12 listopada 2020 roku to 128. urodziny Szczepana Mierzwy, założyciela Fundacji Kościuszkowskiej, najpoważniejszej chyba instytucji, jaką Polacy w Ameryce dotąd stworzyli. Mierzwa był dzieckiem polskich emigrantów. W 1910 roku jako osiemnastolatek przypłynął do Ameryki na pokładzie niemieckiego statku Princess Irene. W dzień zarabiał jako robotnik, a wieczorami uczył się i to tak dobrze, że zdobył stypendium dzięki któremu ukończył Harvard. Pracował jako wykładowca nauk ekonomicznych na uniwersytecie. Wiedząc to wszystko można się domyślić, że Mizwa – tak jego nazwisko pisali Amerykanie – doszedł do przekonania, że najlepsza droga awansu dla polskich imigrantów w Ameryce prowadzi przez zdobycie wykształcenia. Zaczął więc Mierzwa vel Mizwa zbierać pieniądze na stypendia dla rodaków za biednych na to, żeby opłacić studia. To wszystko są oczywistości, wywalanie otwartych drzwi, niestety jednak w 100 lat po Mierzwie władze naszego kraju wywalają pieniądze zachęcając Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, żeby uczestniczyli w polskich wyborach, od których ich los w nowym kraju w najmniejszym nawet stopniu nie zależy, zamiast pomagać im w zdobyciu wykształcenia.