Kierowca pod wpływem narkotyków, pasażer poszukiwany

Uciekał przed policją, bo był poszukiwany Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

Dwie osoby zatrzymano po kontroli samochodu osobowego na terenie Lwówka Śląskiego. Jak się okazało, kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów i był pod wpływem metamfetaminy, natomiast pasażer był poszukiwany. Na widok policjantów pasażer zaczął uciekać, jednak został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 16 marca przed godziną 18 na terenie Lwówka Śląskiego. Tam policjanci do kontroli zatrzymali samochód osobowy marki Peugeot.

Po chwili okazało się, że 34-letni kierujący, mieszkaniec powiatu złotoryjskiego, nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę auta.

Miał przy sobie narkotyki

"Posiadał bowiem sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a dodatkowo był pod wpływem metamfetaminy i miał ją przy sobie. Nie tylko on miał jednak coś do ukrycia. Jego 46-letni pasażer, gdy tylko uświadomił sobie, że kontrola nie skończy się dla niego dobrze, wyskoczył z samochodu i rzucił się do ucieczki" - informuje policja w Lwówku Śląskim.

Uciekał na widok policji Źródło: KPP w Lwówku Śląskim

46-latek nie zdołał daleko uciec, po chwili został zatrzymany. Po sprawdzeniu jego danych okazało się, że był osobą poszukiwaną do odbycia kary jednego roku pozbawienia wolności. Jak ustalili śledczy dodatkowo, podobnie jak kierowca, miał przy sobie metamfetaminę.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Teraz odpowiedzą przed sądem.