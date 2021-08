O roli wolności słowa i niezależnego dziennikarstwa. Specjalne wydanie "Loży prasowej"

Justyna Dobrosz-Oracz: to jest ewidentna zmiana narracji prezydenta Dudy. Dla mnie to jest sygnał do Amerykanów. Być może pan prezydent przestraszył się także, że jego nazwisko pojawi się w podręcznikach do historii jako człowieka, który przyłożył rękę do zamachu na wolne media i demokratyczną Polskę. Jest też kwestia polityczna - być może to jest wentyl dla Jarosława Kaczyńskiego, by miał argument: nie cofnęliśmy się pod presją zagranicy, tylko pan prezydent zawetował ustawę.