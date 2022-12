"Jestem chyba jedynym Żydem na świecie, który modli się o dobre zdrowie nazistów, tylko wtedy można postawić ich przed sądem"

Irmgard Fuchner, 97-letnia była sekretarka obozu koncentracyjnego Stutthof została we wtorek skazana. Kobieta, którą oskarżono o współudział w zabójstwie ponad dziesięciu tysięcy osób otrzymała wyrok dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Wyrok skomentował na antenie TVN24 BiS Efraim Zuroff z Centrum Szymona Wiesenthala, "łowca nazistów".

Była sekretarka komendanta niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof 97-letnia Irmgard Furchner, którą oskarżono o współudział w zabójstwie ponad 10 tysięcy osób, została we wtorek uznana winną i skazana na dwa lata pozbawiania wolności w zawieszeniu - poinformowała agencja dpa.

Zuroff: jeśli rządy mogą kłamać na temat Holocaustu, to czemu ludzie nie mogą kłamać?

- Nikt nie mówi "popełniłem te zbrodnie, powinienem zostać ukarany" - zauważył Zuroff, wskazując, że duża część skazanych lub podejrzanych o zbrodnie przeciwko Żydom podczas drugiej wojny światowej wypiera się swoich czynów i odpowiedzialności za nie. - Problem polega na tym, że jeśli rządy mogą kłamać na ten temat, to czemu ludzie nie mogą kłamać? - dodał.

- Zwykle odnosi się to do osób, które pomagają postawić przed wymiarem sprawiedliwości nazistów - wytłumaczył Zuroff termin "łowca nazistów", którym jest określany. Dopowiedział, że jest też lobbystą politycznym, które celem jest "stworzenie woli do ścigania takich osób" w poszczególnych państwach.