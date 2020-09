Gdyby lotnisko wiedziało, że prezydent się spóźni, "byłaby szansa na ściągnięcie drugiego kontrolera"

Służba Ochrony Państwa powinna przekazać kontrolerom lotów informacje o opóźniającym się starcie prezydenckiego samolotu, który w lipcu wystartował z lotniska w Zielonej Górze bez zgody kontrolera lotów, już po zakończeniu jego służby. Tak wynika z porozumienia zawartego przez SOP i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, do którego dotarł tvn24.pl.

Przez brak informacji nie dało się "nic zrobić"

Według naszych rozmówców z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tego dnia na lotnisku w Babimoście służbę pełnił jeden kontroler, który o 22 kończył służbę. Zgodnie z prawem nie mógł jej przedłużyć ani o minutę. Tymczasem kolumna prezydencka przyjechała na lotnisko później niż planowała. Na tyle późno, że nie było już szans by zdążyć ze startem przed 22.

- Gdyby dotarła do nas wcześniej informacja, że samolot będzie startował po 22, byłaby szansa na ściągnięcie drugiego kontrolera. Niestety zaczęliśmy działać dopiero, gdy kolumna przyjechała na lotnisko (o godz. 21.47 - red.). Koledzy dzwonili do kierownika zmiany służb ruchu lotniczego do Warszawy, ale w tym czasie nie mógł już nic zrobić - wyjaśnia nasz rozmówca z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który zna okoliczności incydentu.