Zamachowiec z Londynu niedawno wyszedł z więzienia

Dokładny przebieg niedzielnych wydarzeń nie został jeszcze ustalony, ale wygląda na to, iż ok. godz. 14 uzbrojony w nóż Amman wszedł do jednego ze sklepów przy ulicy handlowej dzielnicy Streatham i zaczął atakować przypadkowych ludzi, a po wyjściu ze sklepu zaatakował jeszcze jedną kobietę. Chwilę później został zastrzelony przez policjantów. Według świadków padły trzy strzały.