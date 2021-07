Litwa odgrodzi się od Białorusi. "Hybrydowa agresja przeciwko całej Unii Europejskiej"

Premier Litwy Ingrida Simonyte oznajmiła, że na granicy z Białorusią powstanie "dodatkowa bariera" po to, by powstrzymać napływ nielegalnej migracji z Białorusi. Na granicę zostanie dodatkowo wysłane wojsko. Szefowa rządu zaznaczyła, że nie będzie to "murowana, czy żelazna ściana". - Mówimy tu o barierze harmonijkowej, jaką wykorzystuje w swych celach wojsko – powiedziała Simonyte. Wskazała, że ma to być wyraźny sygnał dla organizatorów nielegalnej migracji.