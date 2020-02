"Gazeta Wyborcza" ujawniła listę poparcia do nowej KRS

Podpisy beneficjentów "dobrej zmiany"

Na liście poparcia Teresy Kurcyusz-Furmanik jest 16 sędziów, którzy awansowali za "dobrej zmiany" - podaje "Wyborcza". "To prezesi i wiceprezesi sądów, którzy otrzymali stanowiska głównie dzięki czystce Ziobry. Wielu awansowało w listopadzie 2017 roku, a dwa miesiące później poparło kandydatkę do upolitycznionej Rady" - czytamy w dzienniku.

"Daj spokój, przelecimy się tu po pokojach i podpisy zaraz będą"

"Obejmując ministerstwo, Ziobro zaczął ściągać do niego na tak zwaną delegację grupę sędziów, do których miał zaufanie (według danych z 1 stycznia 2019 r. takich sędziów było w resorcie 164). Część z nich swoimi podpisami uzupełniła listy poparcia, jeżeli któremuś z kandydatów zabrakło nazwisk lub gdyby ktoś poparcie wycofał" - pisze "Wyborcza".

"Więcej niż połowa tych osób zawdzięcza awans dobrej zmianie"

"Ten mechanizm może wskazywać na to, że doszło do przestępstwa"

- Obawiam się, że ten mechanizm wyglądał tak, że tych podpisów przede wszystkim dostarczały osoby blisko związane z ministerstwem. Osoby, które albo były delegowane do ministerstwa, albo dostały w ostatnim okresie przed rozpoczęciem naboru do KRS stanowisko prezesa lub wiceprezesa sądu. Publikacja tej listy uzasadnia tę tezę - powiedział.

W jego ocenie "ten mechanizm może wskazywać na to, że doszło do przestępstwa". - W sytuacji, w której przedkładamy listę poparcia osób, które de facto nie udzieliły tego poparcia, to moim zdaniem poświadczamy nieprawdę. Robi to pełnomocnik, który składa tę listę - dodał Wolny.